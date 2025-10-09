Operativos contra el hurto de agua en Bogotá: Acueducto detectó más de 630 mil m³ de agua no registradados

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en coordinación con la Policía de Bogotát y las Alcaldías Locales, reforzaron durante septiembre de 2025 sus operativos de control para combatir el fraude en el servicio de acueducto en 20 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha en Cundinamarca.

Gracias a estas acciones, se lograron gestionar y facturar 631.775 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $ 4.397 millones. Según cálculos técnicos, esta cantidad de agua permitiría abastecer, durante un mes, a más de 57.000 familias de estrato 3.

En total, se realizaron 680 visitas a unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos, con presencia destacada en Engativá, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo y Soacha.

De estas inspecciones, 196 casos (29 %) resultaron positivos para posibles irregularidades. Entre las principales modalidades de fraude detectadas se encuentran:

Retiro del medidor sin autorización para acceder al servicio de forma directa.

Reconexiones ilegales.

Alteraciones en equipos de medición.

Construcciones sin el Trámite Provisional de Obra (TPO).

Adicionalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) interpuso 29 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, relacionadas con 119.809 metros cúbicos de agua cuyo valor asciende a $999 millones.

Empresa textil detectada robando agua y gas

En una de estas inspecciones, la EAAB identificó a una empresa textil en el barrio Montevideo, de la localidad de Fontibón, que se encontraba hurtando los servicios de acueducto y gas. Luego de trabajos de excavación y de monitoreo por medio de equipos de ultrasonido, se identificó una conexión que abastecía el predio de manera ilegal.

Según los cálculos técnicos, se precisó que dicha empresa de confecciones se había apropiado de manera indebida 2.040 metros cúbicos del líquido, avaluados en 18 millones de pesos. Estas acciones hacen parte del trabajo conjunto de la Alianza ‘Unidos por la legalidad’, que busca aunar esfuerzos entre las empresas de servicios públicos de la ciudad para combatir la defraudación de fluidos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) mantiene inspecciones diarias en sectores comerciales y residenciales para frenar estas prácticas ilegales que afectan las finanzas de la ciudad, reducen la presión en las redes y deterioran la calidad del servicio para la comunidad.

Canales oficiales para generar reportes por hurto o defraudación de agua potable en Bogotá y Soacha

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recuerda a la ciudadanía que puede reportar casos sospechosos de manipulación indebida en la infraestructura del acueducto a través de los siguientes canales oficiales: