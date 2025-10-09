Declare y pague a tiempo el ICA del cuarto bimestre hasta este 10 de octubre

Para evitar sanciones e intereses por mora, los contribuyentes deben cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido. Se invita a realizar el proceso de manera ágil y segura, a través de los canales virtuales oficiales.

¿Quiénes deben declarar y pagar el ICA en Bogotá?

Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 18.402.415, están obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de manera bimestral durante 2025.

Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($ 2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025. Gracias a este aporte, la ciudad moderniza el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y puede construir una nueva estación para la atención de emergencias y rescates.

Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). Actualmente, más de 33.000 jóvenes de Bogotá se benefician de este programa.

«Invitamos a todos los contribuyentes de Bogotá, obligados a declarar y pagar el impuesto ICA del cuarto bimestre de 2025, a que realicen estos trámites antes del próximo viernes 10 de octubre. De esta forma evitan sanciones e intereses. Estar al día con Bogotá vale la pena». Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

¿Cómo realizar la declaración y el pago del ICA en Bogotá?

Los contribuyentes deben acceder a la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de www.haciendabogota.gov.co, seleccionar el botón Pagos Bogotá y hacer clic en ICA – ReteICA. Desde allí, podrán acceder a la oficina virtual y realizar el trámite de manera electrónica.

¡Evita fraudes y costos adicionales!

La Secretaría Distrital. de Hacienda reitera el llamado a los contribuyentes para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, recordando que estos son gratuitos y no requieren intermediarios.

Canales de información y atención