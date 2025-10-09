    • Bogotá

    Declare y pague a tiempo el ICA del cuarto bimestre hasta este 10 de octubre

    Imagen de la pieza gráfica que invita a la ciudadanía a pagar y declarar el ICA en BogotáFoto: Secretaría Distrital de Hacienda

    La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para la presentación y pago correspondiente al cuarto bimestre de 2025 (julio y agosto) vence este viernes 10 de octubre de 2025. ¡Conoce detalles y cúmplele a Bogotá!

    Para evitar sanciones e intereses por mora, los contribuyentes deben cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido. Se invita a realizar el proceso de manera ágil y segura, a través de los canales virtuales oficiales.

    ¿Quiénes deben declarar y pagar el ICA en Bogotá?

    • Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $ 18.402.415, están obligados a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de manera bimestral durante 2025.
    •  Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($ 2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025. Gracias a este aporte, la ciudad moderniza el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y puede construir una nueva estación para la atención de emergencias y rescates.

    Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). Actualmente, más de 33.000 jóvenes de Bogotá se benefician de este programa.

    «Invitamos a todos los contribuyentes de Bogotá, obligados a declarar y pagar el impuesto ICA del cuarto bimestre de 2025, a que realicen estos trámites antes del próximo viernes 10 de octubre. De esta forma evitan sanciones e intereses. Estar al día con Bogotá vale la pena». Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

    ¿Cómo realizar la declaración y el pago del ICA en Bogotá?

    Los contribuyentes deben acceder a la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de www.haciendabogota.gov.co, seleccionar el botón Pagos Bogotá y hacer clic en ICA – ReteICA. Desde allí, podrán acceder a la oficina virtual y realizar el trámite de manera electrónica.

    ¡Evita fraudes y costos adicionales!

    La Secretaría Distrital. de Hacienda reitera el llamado a los contribuyentes para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, recordando que estos son gratuitos y no requieren intermediarios.

    Canales de información y atención

    • • Portal web: www.haciendabogota.gov.co
    • Puntos de Atención Especializada en Usaquén y el centro comercial Plaza de las Américas.
    • Red CADE de Bogotá en ocho puntos estratégicos de la ciudad.

