Trump afirma que rehenes israelíes serán liberados el lunes

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércolesque los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que «Gaza será reconstruida”.

En una entrevista en la cadena Fox News, Trump afirmó que según los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

Agregó que Estados Unidos «estará involucrado» en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado en negociaciones bajo la mediación también de Qatar, Epipto y Turquía.

Trump sostuvo que Israel «no puede pelear contra el mundo» y que «ellos lo entienden», en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

Trump: hasta Irán «bendijo» el acuerdo

«El mundo está unido para lograr este acuerdo», dijo y añadió que incluso Irán «bendijo» la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.El presidente estadounidense busca ser considerado candidato al Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, en su mayoría civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables. (Información DW).