Fiestas y alegría popular en Gaza tras la noticia del acuerdo (VIDEOS)

–Después de dos años de bombardeos, asedio y hambruna, la noticia del acuerdo entre Israel y Hamás conmocionó a los habitantes de la Franja de Gaza, quienes inmediatamente, en mitad de la noche, salieron en masa a las calles, gritando y bailando.

La alegría del pueblo se extendió por todo el enclave, con videos que reflejan la emoción desde Gaza hasta Jan Yunis.

???Celebraciones en Gaza tras la noticia sobre la primera fase del acuerdohttps://t.co/F9SpNDgOBj pic.twitter.com/6eowYfrly3 — RT en Español (@ActualidadRT) October 9, 2025

??La noticia en la Franja de Gaza se está celebrando. pic.twitter.com/1c4lpj3X9X — RT en Español (@ActualidadRT) October 9, 2025

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la noche de este miércoles al jueves que Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz. El mandatario prometió que «todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna».

?Las calles se han inundado con festejos, según videos difundidos en redes sociales. pic.twitter.com/y9yzu7GLLG — RT en Español (@ActualidadRT) October 9, 2025

(Información RT).