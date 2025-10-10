Gobierno adopta medidas para garantizar suministro de energía en la región Caribe durante mantenimiento de planta Spec

–El Gobierno nacional adoptó nuevas medidas para garantizar el suministro de gas natural a las térmicas de la costa Atlántica, que permitan la generación eléctrica y el suministro del servicio a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, mientras se realiza el mantenimiento de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), en Cartagena.

El Ministerio de Minas y Energía instaló de manera permanente la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética en las instalaciones de la empresa XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado eléctrico colombiano, con sede en Medellín.

El propósito es monitorear en tiempo real el mantenimiento programado de la Spec, para garantizar la continuidad y confiabilidad en el suministro de energía durante este periodo de mantenimiento que va desde hoy viernes 10 de octubre, hasta el próximo martes 14.

“Esta Comisión permite un seguimiento técnico y oportuno a cada variable del sistema energético. Desde XM contamos con la información en tiempo real que nos permite anticipar decisiones y garantizar la estabilidad operativa del sistema eléctrico nacional”, destacó la ministra de Minas y Energía (e) Karen Schutt, quien la lidera.

Estas acciones son coordinadas con las generadoras térmicas –Termocandelaria, TebSA, TermoFlores, TermoNorte, TermoGuajira y Proeléctrica-, Ecopetrol, la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética), la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas), ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y el Centro Nacional de Despacho de XM para asegurar el flujo continuo de gas hacia las centrales eléctricas de la región Caribe.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno del Cambio para garantizar el suministro de gas y energía en la costa Caribe durante el mantenimiento de Spec, se relaciona con la expedición de la Resolución 701 106 de 2025, que establece un programa transitorio de respuesta de la demanda para permitir que los grandes consumidores de energía puedan ofrecer reducciones voluntarias de su consumo a cambio de incentivos económicos, contribuyendo así al equilibrio del sistema eléctrico nacional durante este periodo crítico.

“Con esta Resolución reforzamos la seguridad energética del país y la confianza de los usuarios. Este Gobierno protege a los hogares y a la industria, y actúa con responsabilidad técnica y social frente a los desafíos del sistema energético”, destacó la ministra (e) Schutt.