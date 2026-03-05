Petro abrió consulta previa con comunidades indígenas y afro para establecer Línea Negra en Sierra Nevada

–El presidente Gustavo Petro declaró oficialmente abierta este miércoles la consulta previa con comunidades indígenas y afro para establecer la Línea Negra en Sierra Nevada ante delegados de estos pueblos étnicos reunidos en una asamblea desarrollada en la ciudad de Santa Marta.

“Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra», precisó el jefe de Estado al cierre de la asamblea en la que escuchó a cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

“La consulta es de ustedes. Espero termine bien y rápido para poder decretar de nuevo y que no existan mayores obstáculos», agregó el mandatario.

El jefe de Estado instó a las comunidades étnicas a que la consulta se constituya en un acuerdo de paz, que sea ejemplar para un mundo que se encuentra en guerra.

“El Corazón del Mundo tiene que estar en paz, porque el mundo estará en paz. Si el Corazón del Mundo no está en paz, la humanidad no estará en paz, y hoy la humanidad no está en paz, caen misiles por doquier», manifestó.

En el mismo contexto, el presidente expresó a las comunidades que la paz que se genere en la consulta y en el decreto de la Línea Negra también debe ser un ejemplo de que la paz se construye entre los pueblos.

“Yo soy el presidente del Corazón del Mundo, entonces tenemos que dar un ejemplo al mundo, ese ejemplo es la paz. La paz real es entre la sociedad, entre los pueblos, la paz es lo que estamos haciendo aquí, es mucho más durable, fuerte, permanente, seria», resaltó.

De esta manera, el primer mandatario ratificó que su Gobierno expedirá un nuevo decreto que permita instituir la ‘Línea Negra’ para los territorios que habitan las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esto en respuesta a una sentencia del Consejo de Estado, del pasado 12 de febrero, que anuló el Decreto 1500 de 2018 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el cual se definía y protegía el territorio de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018 se dio por razones de forma y no de fondo, advirtió.

“la Línea Negra implica una reforma agraria, porque hay campesinos dentro de la Sierra Nevada que se pueden poner de acuerdo en ubicarse en tierras más fértiles, más planas, pero se necesita una acción decidida” por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).