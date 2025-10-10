Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes octubre 10, 2025 -Dólar TRM $ 3,913.24 (vigente 11, 12, 13 y 14 de octubre) -Euro $ 4,497.50 -Bitcoin US$ 117.073,50 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,88 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,93 -Petróleo Brent US$ 58,84 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEste domingo 12 de octubre será la implosión controlada de puentes de la avenida de Las Américas con calle 13 Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 10 de octubre de 2025 en Colombia También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera miércoles abril 22, 2015 Economía Piden postergar los «Día sin Iva»; son riesgosos para la salud y poco eficientes para reactivar economía Ariel Cabrera jueves julio 2, 2020 Nacional Consejo de Estado condena a la Nación por mujer que murió por pinzas dejadas en su cuerpo Manuel Reyes Beltran martes junio 6, 2017 Nacional Puente de reyes dejó 18 muertos: 65% menos que en 2013 Margarita Bedoya martes enero 7, 2014