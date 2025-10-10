Este domingo 12 de octubre será la implosión controlada de puentes de la avenida de Las Américas con calle 13

Foto: IDU.

Este domingo 12 de octubre de 2025, se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, intersección que es también compartida con la calle Sexta y la carrera 50 en la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Para este proceso, se definió un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con cierres previos en la avenida Las Américas, calle 13, carrera 50 y calle Sexta. ¡Conoce los detalles!

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, anunciaron que el próximo domingo 12 de octubre se realizará la demolición controlada a través de la implosión de los puentes que componen esta importante intersección de la localidad de Puente Aranda,

“La transformación de Bogotá no para. Estamos en un punto clave de lo que será el inicio de la nueva calle 13, en los puentes que vamos a demoler de manera controlada mediante una implosión (…) Lo que nos permitirá reducir el tiempo de obra; si lo hacíamos con demolición (convencional) nos iba a tomar un año más”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este procedimiento es un hecho histórico en Bogotá: nunca antes se ha implosionado en la ciudad un puente vehicular de estas características, para ello, se avanza en realizar más de 4550 perforaciones en los tableros de los pasos elevados y sus 35 columnas, donde se instalará el indugel, gel industrial diseñado para realizar una detonación controlada.

La implosión de los puentes será de forma segura y controlada, y durante máximo 12 segundos. Luego iniciará el retiro de material que tomará cerca de dos meses, los 7.900 metros cubicos de residuos de construcción y demolición serán reutilizados en la obra.

“El próximo domingo, 12 de octubre arranca La Nueva 13. Vamos a arrancar con la implosión de los puentes que llevan más de 45 años, para darle paso a una megaestructura que va a conectar mejor la ciudad. El primer piso será para vehículos mixtos; el segundo, para TransMilenio; y el tercero, también para vehículos mixtos”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

En materia de protección ambiental, ya se reubicaron 178 árboles de la zona, además se identificó la fauna que será ahuyentada o trasladada momentos previos de la operación.

Jornada de implosión de los puente de la avenida Las Américas con calle 13

Desde las 7:00 a. m. del domingo 12 de octubre de 2025, comenzará la evacuación de los vecinos de la zona y el ahuyentamiento de la avifauna; las viviendas, oficinas y demás instalaciones aledañas no se verán afectadas, para ello se definieron tres anillos de seguridad:

A 50 metros: no podrá haber personas, animales, ni bienes, por riesgo de fragmentos controlados.

A 100 metros: habrá una evacuación total de personas y vehículos de las viviendas cercanas.

A 150 metros: solo podrá permanecer personal autorizado y equipos de emergencia. En los cierres que se dispongan para este día tampoco podrá haber personas, ni espectadores.

La nueva intersección vial para Puente Aranda

El Tramo 1 de la nueva calle 13 cambiará la movilidad del suroccidente de la Bogotá, este megaproyecto contempla la construcción de tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta, más de 100.000 metros cuadrados de espacio público, y una nueva intersección de tres niveles:

Primer nivel: glorieta a nivel (a ras de piso) de 200 metros de diámetro, con tres carriles para tráfico mixto, permitirá la conexión con todas las vías que confluyen en este punto.

Segundo nivel: glorieta de 100 metros de diámetro exclusiva para TransMilenio, conectará la actual troncal con Las Américas y la nueva calle 13.

Tercer nivel: se construirán 2 puentes para vehículos particulares, de 520 metros y tres carriles cada uno que conectarán la avenida de Las Américas entre los sentidos occidente-oriente.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Además,durante todo el fin de semana de la implosión se implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que iniciará el sábado 11 de octubre a las 11:30 p. m., y finalizará el martes 14 de octubre a las 4:00 a. m.

Las siguientes vías estarán cerradas (mapa 1):

Avenida de Las Américas entre carreras 53f y 45.

Avenida calle 13 entre carreras 54 y 43.

Carrera 50 entre calles 17 transversal 49

Avenida calle Sexta desde carrera 47.

Las ciclorrutas del sector. Mapa 1. Zona de implosión de puentes y con cierres viales.

Desvíos para vehículos particulares y rutas TransMiZonales de TransMilenio

Los desvíos estarán funcionando así:

Desvío avenida de las Américas occidente – oriente (recorrido amarillo, mapa 2): tomar la carrera 56 al sur, la calle 5ª al oriente, la transversal 49 al norte, la calle 6 al oriente – carrera 43 al norte y la av. de Las Américas al oriente.

Desvío avenida calle 13 al occidente (recorrido azul, mapa 2): quienes transitan por la avenida de Las Américas para tomar la calle 13 al occidente, deben tomar la carrera 40 al norte, la calle 24 al occidente, hacer la oreja para tomar la carrera 50 al sur, luego la calle 22 al occidente, la carrera 56 al sur y la avenida calle 13 al occidente.

Desvío avenida calle 13 al oriente (recorrido verde, mapa 2): los conductores que van por la av. calle 13 para tomar la av. de Las Américas al oriente, deben seguir por la carrera 65 al norte, luego la calle 17 al oriente, la carrera 50 al norte, la calle 21 al oriente, la carrera 40 al sur y avenida de Las Américas al oriente.

Desvío carrera 43 al sur (recorrido morado, mapa 2): Si van por la av. de Las Américas al occidente, y quieren transitar por la carrera 43 al sur; deberán tomar la carrera 36 al norte, luego la calle 24 al occidente, la carrera 40 al norte, el retorno al sur por la carrera 40, la av. de Las Américas al oriente, la carrera 36 al sur, la calle 12 al occidente, la carrera 44 al norte, la calle 12a al oriente, la carrera 43 al sur y llegar a calle 6.

Mapa 2. Desvíos.

Desde las 8:00 a. m., hasta la 1:00 p. m., del 12 octubre se deshabilitará temporalmente el puente peatonal y la estación Distrito Grafiti, así como la estación de TransMilenio de Puente Aranda. No habrá conexión de occidente a oriente, ni de oriente a occidente, por este sector. Los buses de TransMilenio por la avenida de Las Américas retornarán en la carrera 58 y los buses por la avenida calle 13 retornarán en la carrera 47.