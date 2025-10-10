Premio Nobel de Paz 2025 no fue para Trump, sino para María Corina Machado por su lucha por la libertad de Venezuela

–Finalmente no se le cumplió el anhelo al presidente de EE.UU., Donald Trump, de recibir el Premio Nobel de la Paz este año, pues el galardón fue otorgado este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En efecto, el Comité Noruego del Nobel decidió otorgar el preciado galardón a María Corina Machado «por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025



Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos, afirma el comité del Premio Nobel.

Además, hace las siguientes precisiones:

El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

El año pasado, Machado se vio obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones de personas. Ella ha unido a la oposición de su país. Ella nunca ha dudado en resistir la militarización de la sociedad venezolana. Se ha mantenido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia.

El Premio Nobel de la Paz 2025 es para una valiente y comprometida defensora de la paz – para una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos.

La Sra. Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida – una oposición que encontró puntos en común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Esto es precisamente lo que está en el corazón de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aunque no estemos de acuerdo. En un momento en que la democracia está amenazada, es más importante que nunca defender este terreno común.

Venezuela ha evolucionado desde un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica. La mayoría de los venezolanos viven en una profunda pobreza, incluso cuando los pocos que están en la cima se enriquecen. La maquinaria violenta del Estado está dirigida contra los propios ciudadanos del país. Casi 8 millones de personas han abandonado el país. La oposición ha sido reprimida sistemáticamente mediante fraude electoral, procesamiento judicial y encarcelamiento.

El régimen autoritario de Venezuela hace que el trabajo político sea extremadamente difícil. Como fundadora de Súpate, una organización dedicada al desarrollo democrático, la Sra. Machado defendió elecciones libres y justas hace más de 20 años. Como ella dijo: “Fue una elección de papeletas en lugar de balas.” Desde entonces, en cargos políticos y al servicio de las organizaciones, la Sra. Machado se ha pronunciado a favor de la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Ha pasado años trabajando por la libertad del pueblo venezolano.

Antes de las elecciones de 2024, Machado era la candidata presidencial de la oposición, pero el régimen bloqueó su candidatura. Luego respaldó en las elecciones al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron a través de divisiones políticas. Fueron capacitados como observadores electorales para garantizar unas elecciones transparentes y justas. A pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura, los ciudadanos de todo el país vigilaban los colegios electorales. Se aseguraron de que los recuentos finales estuvieran documentados antes de que el régimen pudiera destruir las papeletas y mentir sobre el resultado.

Los esfuerzos de la oposición colectiva, tanto antes como durante las elecciones, fueron innovadores y valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes hicieron públicos los recuentos de votos que se habían obtenido de los distritos electorales del país, lo que demuestra que la oposición había ganado por un margen claro. Pero el régimen se negó a aceptar el resultado de las elecciones y se aferró al poder.

La democracia es una condición previa para una paz duradera. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la democracia está en retirada, donde cada vez más regímenes autoritarios desafían las normas y recurren a la violencia. El rígido control del poder por parte del régimen venezolano y su represión de la población no son únicos en el mundo. Vemos las mismas tendencias a nivel mundial: abuso del estado de derecho por parte de quienes tienen el control, medios de comunicación libres silenciados, críticos encarcelados y sociedades empujadas hacia un gobierno autoritario y la militarización. En 2024 se celebraron más elecciones que nunca, pero cada vez menos son libres y justas.

En su larga historia, el Comité Noruego del Nobel ha honrado a mujeres y hombres valientes que han resistido la represión, que han llevado la esperanza de la libertad en celdas de prisión, en las calles y en plazas públicas, y que han demostrado con sus acciones que la resistencia pacífica puede cambiar el mundo. El año pasado, Machado se vio obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones de personas.

Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten. La democracia depende de personas que se niegan a permanecer en silencio, que se atreven a dar un paso adelante a pesar de graves riesgos y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino que siempre debe defenderse – con palabras, con valentía y con determinación.

María Corina Machado cumple los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio de la Paz. Ella ha unido a la oposición de su país. Ella nunca ha dudado en resistir la militarización de la sociedad venezolana. Se ha mantenido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia.

María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz. Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces. En este futuro, la gente finalmente será libre de vivir en paz.

NO FUE PARA TRUMP

El Comité Noruego del Nobel ha mantenido en secreto la lista de nominados, según lo exige su normativa. Para el Premio Nobel de la Paz 2025 había 338 candidatos nominados, cuya identidad no puede publicarse por hasta 50 años después de la entrega del premio. Los candidatos más destacados pasan a una lista de preseleccionados y cada nombre es evaluado posteriormente por un experto.

El pasado mes de febrero, el mandatario estadounidense afirmó que merece el Premio Nobel de la Paz, aunque dijo que no confía en recibirlo. «Lo merezco, pero nunca me lo darán», declaró Trump en la Casa Blanca durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El líder estadounidense ha llevado meses buscando una nominación al Nobel de la Paz, insistiendo en que logró poner fin a «siete guerras interminables»: los conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, así como entre Armenia y Azerbaiyán.

Cabe mencionar que varios jefes de Estado y de Gobierno propusieron la candidatura del líder estadounidense para recibir el galardón. Es el caso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el de Camboya, Hun Manet, así como el presidente de Gabón, Oligui Nguema, entre otros.

Asimismo, el Gobierno de Pakistán nominó a Trump por su papel mediador en el conflicto con la India. Tanto Armenia como Azerbaiyán apoyaron la candidatura de Trump tras firmar un acuerdo de paz sobre la región en disputa de Nagorno Karabaj. Cinco líderes africanos respaldaron su nominación el pasado mes de julio, durante una reunión en Washington en la que se firmó un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

El mandatario estadounidense ya fue nominado en varias ocasiones para el Nobel de la Paz, pero no logró que le entregaran el galardón. Así, en septiembre de 2020 Trump fue nominado por Christian Tybring-Gjedde, miembro del Parlamento noruego, quien elogió los esfuerzos del político republicano para resolver conflictos prolongados en el mundo. Más tarde, ese mismo año, fue nominado por segunda vez por su papel en las negociaciones entre Serbia y Kosovo, cuyos líderes firmaron un acuerdo para normalizar sus relaciones económicas.

En enero de 2024, recibió otra nominación por parte de la representante republicana de la Cámara de Representantes, Claudia Tenney, que destacó su importante papel en la negociación de los Acuerdos de Abraham entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en 2020 con el objetivo de normalizar las relaciones diplomáticas.