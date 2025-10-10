Régimen de Maduro urge reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por despliegue militar EE.UU en el Caribe

–El régimen de Nicolás Maduro solicitó este jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, informó un comunicado de la Cancillería.

En una carta al ruso Vassily Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller venezolano Yván Gil aseguró que las acciones de Estados Unidos «incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas» y «ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe».

«Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe», agregó el texto.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el 23 de septiembre en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos usa su poderío militar para destruir supuestas redes de narcotráfico que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro, en tanto, atribuye estas acusaciones a un supuesto plan para buscar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país.

Durante el despliegue estadounidense, al menos cuatro lanchas de presuntos traficantes han sido destruidas con un saldo de 21 muertos. Caracas denuncia que las operaciones implican una «pena de muerte» en altamar. (Información DW).