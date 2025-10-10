Putin: «No se si Trump se merecía el Premio Nobel de Paz, pero realmente está haciendo mucho por resolver crisis complejas»; la Casa Blanca también se pronuncia

–El presidente ruso, Vladímir Putin, comentó este viernes el hecho de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, no haya visto cumplida su expectativa de ser el ganador del Premio Nobel de la Paz 2025. Durante una rueda de prensa celebrada en el marco de su visita de Estado a Tayikistán, Putin indicó en primer lugar que no es él quien decide a quién se le concede el galardón.

«Ha habido casos en los que el Comité [de Nobel] ha concedido el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz. Y, en mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente la autoridad de este premio», afirmó Putin.

En cuanto a si Trump merece el Nobel de la Paz o no, Putin respondió: «No lo sé. Pero realmente está haciendo mucho para resolver crisis tan complejas que duran desde hace años, incluso décadas». En este contexto, aseguró que sabe «con certeza» que el mandatario estadounidense se esfuerza sinceramente para lograr la resolución del conflicto ucraniano.

«Algunas cosas han salido bien, otras no, pero quizá se puedan lograr muchas más cosas sobre la base de los acuerdos y las conversaciones mantenidas en Anchorage», enfatizó Putin, en referencia a la reunión que mantuvo con su homólogo estadounidense en Alaska el pasado 15 de agosto. «Sin duda, él se esfuerza y trabaja en estas cuestiones para alcanzar la paz y resolver situaciones internacionales complejas», añadió.

Según el mandatario ruso, el ejemplo más claro de los avances de Trump en el terreno diplomático es la situación en Oriente Medio, donde Israel y Hamás han acordado esta semana la primera fase de su plan de paz en la guerra de Franja de Gaza.

Putin explicó que había acordado con el primer ministro iraquí, Mohamed al Sudani, que preside ahora la Liga de los Estados Árabes, posponer la cumbre de Rusia con la organización. «Lo hice, precisamente, porque no quiero interferir en el proceso que se está llevando a cabo actualmente», expresó.

«¿No es eso un logro?. Es un logro», dijo Putin, que volvió a destacar el alto el fuego alcanzado en Gaza. «Pero, repito, yo no soy quien debe decidir. ¿Es este premio digno de logros de este tipo?», se preguntó el presidente de Rusia.

LA CASA BLANCA

Hasta ahora, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado sobre el tema. Lo hizo sí, la Casa Blanca, a través del director de Comunicaciones, Steven Cheung, criticando la decisión. «El comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de EE.UU., Donald Trump», precisó.

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó un día antes del anuncio del galardón.

Trump argumentaba que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca. «Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas», dijo el mandatario republicano.

«El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas», escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. «El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz».

Los expertos en el Premio Nobel insistieron en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de «América Primero» contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895. (Información DW y RT)).