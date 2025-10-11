Gaula Militar y Policía Nacional logran la liberación de ciudadano colombo-japonés en el Valle

–En el marco de las operaciones militares y policiales desarrolladas para contrarrestar los delitos que afectan la libertad personal, fue liberado un ciudadano colombo-japonés que había sido secuestrado en zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El resultado fue posible gracias a la reacción oportuna del Gaula Militar Valle, con apoyo de unidades de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes, mediante la implementación de un plan candado en diferentes puntos estratégicos y ejes viales, lograron cerrar las posibles rutas de escape de los secuestradores.

En la zona, las uniformados ubicaron a la víctima, un ciudadano de 46 años, quien fue liberado en buen estado de salud.

En el procedimiento también se logró la recuperación de una camioneta Toyota de su propiedad, la cual había sido utilizada durante el hecho delictivo.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes, con el propósito de establecer las circunstancias y responsables.

El Ejército Nacional señala finalmente que continúa desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con la Policía Nacional, para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del Valle del Cauca y del suroccidente del país.