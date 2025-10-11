–En una imponente ceremonia militar en el campo aéreo de Tolemaida, el General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, activó el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT) conformado por cuatro compañías y Tecnología de vanguardia.

En Tolemaida, el principal centro de entrenamiento de la fuerza pública del país, la institución pressentó un grupo de drones dotados de tecnología como inteligencia artificial y capaces de atacar desde el aire a organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Con diseños similares a los de un avión o con hélices semejantes a las de un helicóptero, estas aeronaves son capaces de identificar rostros, seguir vehículos y algunos pueden sobrevolar hasta 45 kilómetros.

El general Cardozo destacó que esta unidad estratégica, con puesto de mando en el departamento de Boyacá, «representa no solo un hito en la modernización del Ejército, sino también un paso firme y necesario para fortalecer nuestras capacidades operacionales a lo largo y ancho del territorio nacional».

«Con profundo respeto, también rendimos homenaje a los legendarios UH-1N Cazadores, aeronaves que durante años afrontaron desafíos en los entornos más exigentes del país. Desde la selva más espesa hasta las montañas más agrestes, los Cazadores llevaron en su vuelo la seguridad, precisión y fuerza que la patria requería», añadió.

«Con más de 105.000 horas de vuelo, hoy los despedimos con honor y gloria», concluyó.

Por su parte, el general Carlos Padilla, comandante de la división de aviaciones del ejército, advirtió que «los drones nos dan una capacidad de tener ojos en el aire en una profundidad que no teníamos antes» y contrarrestar los ataques de los grupos armados ilegales con drones modificados de forma artesanal.

El oficial señaló que en año y medio se han producido más de 350 ataques, que dejan 15 uniformados muertos y unos 170 heridos.

En el mismo Fuerte Militar de Tolemaida fueron activadas dos unidades de gran importancia para el Ejército Nacional:

-El Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos BIODE N.° 91, unidad élite para enfrentar amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, equipada con robots y sensores que salvan vidas.

-El Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles BIFER N.° 56, que revive tras 60 años la tradición ferroviaria militar iniciada en 1871. Su misión inicial se centrará en proyectos estratégicos, como la línea férrea Villavicencio–Puerto Gaitán, de más de 194 kilómetros, y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria nacional.

El Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos, se perfila como una unidad élite especializada en la detección y neutralización de amenazas QBRN (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares).

Con tecnología de punta como robots EOD, sistemas de detección remota y capacidad de despliegue en distintos entornos geográficos, esta unidad fortalece la capacidad nacional para proteger a la población y al territorio ante riesgos emergentes.

El Batallón de Ferrocarrileros tendrá como misión inicial liderar el proyecto de una la línea férrea de más de 194 kilómetros entre Villavicencio y Puerto Gaitán, en el Meta, así como el mantenimiento y la rehabilitación de otras rutas férreas del país.