Petro arremete contra María Corina Machado; le envía carta reprochándole el haber pedido ayuda a Netanyahu: ¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela?

–El presidente Gustavo Petro le escribió en su cuenta en X una extensa carta a la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, en la cual la cuestiona duramente por haberle pedido ayuda a Benjamín Netanyahu «un criminal contra la humanidad , con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela».

¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela? ¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?, son los interrogantes que el mandatario colombiano le formula a la líder opositora venezolana.

Además, Petro cuestiona al comité del Nobel por estimular «ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz».

El presidente Gustavo Petro también le pregunta a María Corina si no sería «mejor apoyar un gran acuerdo» en el Caribe para detener definitivamente el transito de drogas prohibidas por allí», en referencia al despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela.

«No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo la amenaza de invasión y en cambio debería estar para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción?», indica Petro y puntualiza que «no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano».

Los pronunciamientos los hizo el presidente colombiano al tenor de una carta que María Corina Machado le envió a Netanyahu y al presidente argentino Mauricio Macri, la cual adjunta al mismo trino.

Estos son los términos del escrito del jefe del Estado de Colombia:

Señora María Corina Machado:

Está carta que presento abajo fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, antes que hubiera sucedido el genocidio en Gaza

A Macri agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le ofrecemos nuestro cariño), pero le pido una explicación, que puede no darme, está en su derecho.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el mismo premio nobel de paz que usted, y a pesar de nuestras distancias políticas creo que lo mereció.

Trato de volver realidad el acuerdo de paz entre las Farc, guerrilla insurgente colombiana, y el gobierno Santos y creo a pesar que un gobierno pasado lo negó por completo y paralizó su ejecución, que he llegado en su cumplimiento a la mitad.

Se me dificulta ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York para mostrar sus avances y vacíos, pues como sabe, no soy bienvenido por el gobierno de los EEUU.

La causa de la desaprobación que me hace el gobierno estadounidense tiene como causa el que hay criticado la falta de acción de los últimos dos gobiernos de EEUU para detener a tiempo el genocidio en Gaza, que ya se produjo con saldo de 70.000 muertos, entre ellos 20.000 niños y niñasy 200.000 heridos.

Donald Trump ha logrado separarse unos centímetros de Netanyahu ahora, después que la humanidad se movió inmensa incluso en Colombia y Argentina, y eso ha hecho posible detener, por ahora, el genocidio ya consumado.

Lo que no entiendo y quiero que me explique es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevarle democracia a Venezuela?

¿Qué significa que busque usted apoyó al único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?

¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?

En estos años de genocidio contra el que he luchado, he visto es que las formaciones politícas más en la extrema derecha del mundo, aquellos que sintonizan con Hitler, se han convertido en los únicos aliados del genocidio y de Netanyahu.

¿Cómo un genocida puede ayudar a hacer la paz en Venezuela?

Incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país, y no se produce aún allá, se ha cogido está excusa para invadir militarmente el Caribe, y han lanzado los mismos misiles que han caído en Gaza pero que ahora tambien caen sobre las lanchas con caribeños en su interior, quizá codiciosos pero pobres, a los que han asesinado sin preguntarles su nombre propio o lo que llevaban en las lanchas, entre los asesinados en el Caribe varios venezolanos y colombianos.

Le preguntaría si ¿no sería mejor apoyar un gran acuerdo caribeño para detener definitivamente el transito de drogas prohibidas por allí, dentro del derecho internacional que no permite el uso desproporcionado de la fuerza y, garantizando la soberanía nacional de los países de la gran Patria de Bolívar y Martí, la patria de la gran cultura garifuna confirmada por africanos que prefirió tirarse de los barcos españoles y franceses e ingleses que los traían a la fuerza para volverlos esclavos?

Se ahogaron miles y miles pero se hicieron libres en el mar.

¿No es mejor un caribe en paz, sin asesinatos y una política antinarcotraficante fuerte sin abuso del poder?

No le parece que el pueblo venezolano no debe estar bajo la amenaza de invasión y en cambio debería estar para desatar el gran diálogo nacional con toda la venezolanidad sin excepción?

Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal armada e internacional sobre Venezuela. https://x.com/MariaCorinaYA//MariaCorinaYA/status/1070339692476940288

LA CARTA DE MARIA CORINA MACHADO

Este es el texto integral de la carta de María Corina Machado a Netanyahu y Macri:

«La población de Venezuela necesita protección internacional contra el ataque generalizado y sistemático al cual la somete el régimen venezolano. Así 10 demuestra el informe de fecha 29 de mayo de 2018 presentado por la Organización de Estados Americanos ante la Corte Penal Internacional. Ha sido ésta la base para que nueve estados, entre ellos la Argentina, denunciaran al régimen ante dicha instancia internacional. Agradecemos profundamente esta gestión, la cual es determinante para el desenlace de la tragedia venezolana.

Cabe resaltar que no es solamente nuestra población la que está sufriendo el ataque generalizado y sistemático del actual régimen. Su naturaleza criminal, estrechamente ligada al narcotráfico y al terrorismo, representa una amenaza real para otros países, entre ellos, y muy especialmente, para Israel. EI actual régimen, que mantiene secuestradas las facultades de gobierno en Venezuela exhibe su estrecha colaboración con Irán y grupos extremistas, que como todos sabemos, amenazan a Israel de forma existencial y han actuado en territorio argentino. Las tragedias del antisemitismo que se vivieron en la AMIA en 1994 resuenan todavía en el continente, y sus ecos llegan hasta nuestro país.

Estoy convencida de que la comunidad internacional, conforme a la doctrina de la responsabilidad de proteger, está llamada a dar a los venezolanos el apoyo necesario para generar el cambio de régimen que urge con miras a restablecer la seguridad nacional e internacional. por ello, he dirigido recientemente algunas cartas a varios de los principales líderes del mundo con el fin de promover ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la adopción de medidas eficaces de protección para Venezuela mediante la promoción de un cambio de régimen, medida que necesariamente implica un reforzamiento de la seguridad internacional.

Hoy quiero pedir a Israel y Argentina que aporten su experticia y su influencia para avanzar hacia una toma de decisiones acertada y urgente en el Consejo de Seguridad.

Tales medidas son imperativas ante un foco de inseguridad hemisférica como el que actualmente representa el régimen que oprime a Venezuela.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han certificado que la actual crisis de refugiados que huyen de Venezuela es la mayor en la historia de las Américas.

Argentina es muestra de esta crisis al haber acogido a cientos de miles de nuestros compatriotas, gesto por el cual siempre los venezolanos le estaremos agradecidos. Sin embargo, debemos ser conscientes que, sin un cambio de régimen en nuestro país, la seguridad hemisférica y global estarán en riesgo.

Por otra parte, es preciso señalar que la importante comunidad judía radicada en el país, luz de colaboración,alianzas, contribución y mutua admiración, se ha reducido a una pequeña expresión numérica en tiempos recientes.

Venezuela fue uno de los países que apoyó, el 29 de noviembre de 1947 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 181 que condujo a la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Por ende, forma parte de nuestros anhelos la posibilidad de que la comunidad judía vuelva a florecer en Venezuela, y que contribuya a nuestro libre desarrollo, como lo hiciera durante las décadas de democracia, tolerancia y convivencia pacífica.

Una Venezuela renovada en su prosperidad y tradición democrática cultivará una estrecha relación con Israel.

Reciban un cordial saludo desde Venezuela cuyo territorio nacional no puedo abandonar por disposiciones de la tiranía que actualmente rige en mi país.

Firma: MARIA CORINA MACHADO