–Un mercenario colombiano que luchó en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas instó a sus compatriotas a no viajar para combatir en el país eslavo.

En videos difundidos en redes sociales, el militar aconsejó a quienes desean unirse al Ejército del régimen de Kiev «pensarlo muy bien». «Esto no es un juego. Acá pierdes tu vida instantáneamente», expresó.

«Son poquitos los que encuentran, como yo, la suerte de salir […] de ese mierdero», afirmó, denunciando la falta de apoyo en el frente.

«La situación es complicada. Entre más días, se está poniendo más complicado esto porque no hay apoyo, no hay apoyo de nada. Usted pide apoyo a artillería, ni mierda, le dicen: ‘Ya va a haber lluvia’ y nada. No va a haber nada. A usted le maten uno o dos compañeros, lo que le dicen a uno: ‘Avancen, avancen'», criticó. «Yo no fui tonto, no fui pendejo en caer en ese juego», aseguró.

#OPINE. Mercenario colombiano que se fue a Ucrania para prestar servicios militares hace llamado a desesperado a sus compatriotas para que no vayan a la guerra contra Rusia. El militar asegura que fue abandonado por el Ejército de ese país y ha sobrevivido por sus propios medios. pic.twitter.com/s8v53eO3Ze — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 7, 2025

El mercenario explicó que se encontraba «casi en la línea cero», pero tras la muerte de dos compañeros, decidió «no seguir más». Denunció que el Ejército ucraniano lo abandonó en un punto de evacuación. «Llegué al punto de evacuación, llamé para que me hicieran la evacuación», contó, agregando que le ordenaron salir «por sus propios medios».

«Tienen cómo meterlo a uno, pero no tienen cómo sacarlo a uno de allá», lamentó, asegurando que tuvo que caminar más de 21 kilómetros, «sacrificando» su vida, para poder salir de la zona de combate.

Concluyó reiterando su advertencia: «No vengan por acá. Hay muchas formas de ganar dinero».

Según reportes extraoficiales, más de 300 ciudadanos de Colombia han muerto en el conflicto ucraniano. (Información RT).