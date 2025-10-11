Trump dialogó con María Corina Machado sobre el Nobel de la Paz 2025

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, comentó que habló con la líder opositora venezolana María Corina Machado, después de que fuera galardonada con el Nobel de la Paz 2025, premio que el mandatario republicano aspiraba a obtener.

«La persona que recibió el Premio Nobel me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en honor a Usted, porque realmente lo merece’. Eso fue algo muy lindo», precisó en una intervención este viernes en la Casa Blanca.

El mandatario dijo en broma que no le ha pedido el premio. «No le dije: ‘dámelo a mí, entonces’, aunque creo que ella podría haberlo hecho'», bromeó.

«Fue muy amable. La he estado ayudando a lo largo del camino. Necesitan mucha ayuda», apuntó. «Podría decirse que [el premio] se otorgó por 2024 y yo era candidato presidencial en ese año», agregó.

En su comentario, Trump volvió a insistir en que ha logrado poner fin a varios conflicto. «Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas», declaró.

El mandatario había expresado abiertamente su deseo de recibir el galardón, atribuyéndose el mérito de haber puesto fin a siete conflictos en todo el mundo, aunque pronosticó que no lo recibiría.

¿Quién es María Corina Machado?

Machado es la representante de la vertiente más radical de la oposición venezolana. Fundadora de Súmate, una organización que pretendía suplantar al Consejo Nacional Electoral (CNE), y líder del partido ultraderechista Vente Venezuela, es una férrea defensora de una intervención militar en su país para derrocar al Gobierno.

Además, ha exigido en múltiples oportunidades la injerencia de Washington en los asuntos internos del país y ha avalado las medidas coercitivas unilaterales que afectaron severamente a la calidad de vida de los venezolanos. En la última década, llegó a pedir que «una coalición internacional con fuerza militar», encabezada por EE.UU., entrara en Venezuela.

Machado se ha negado de manera tajante a posiciones de diálogo y consenso democrático para la solución de conflictos, lo que la ha enemistado incluso con otros factores dentro de la misma oposición. (Información RT).