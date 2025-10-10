EE.UU. anuncia su apoyo al nuevo presidente de Perú

–(Foto @presidenciaperu). Estados Unidos notificó este viernes su compromiso de trabajar de manera productiva con el presidente de Perú, José Enrique Jerí, quien asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano.

La Oficina estadounidense para el Hemisferio Occidental destacó que trabajará con el presidente Jerí de cara a las «prioridades urgentes del país», como las elecciones de 2026.

En su comunicado, el Gobierno estadounidense resaltó la histórica relación de casi 200 años entre ambas naciones y expresó su apoyo a la estabilidad, seguridad e instituciones democráticas de Perú.

Jerí, de 38 años, asumió la banda presidencial en la madrugada de este viernes, tras la abrupta destitución de su predecesora y acudió en la mañana al Palacio de Gobierno entre gran expectación de los medios.

Boluarte, primera mujer en dirigir al país andino, fue destituida por el Congreso peruano bajo la figura de «incapacidad moral permanente», tras una serie de protestas sociales y la pérdida del apoyo de los partidos de derecha.

La vacancia fue aprobada con 122 votos a favor, dieciséis en contra y cuatro abstenciones, según el reporte del Parlamento del país andino.

Jerí era presidente del Congreso desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Parlamento.

La destitución de la presidenta Boluarte ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Entre ellas, la de la Organización de Estados Americanos (OEA) que expresó su preocupación por la crisis institucional en Perú y llamó al respeto del Estado de Derecho y a mantener la estabilidad democrática. (Información DW).