–(Imagen pasaporte de colombiano muerto). Medios rusos informaron que un grupo de mercenarios procedentes de Estados Unidos, Polonia y Colombia que servían al régimen de Kiev fue eliminado en la provincia de Járkov. Se detalló que, durante un registro de las posiciones liberadas en la zona del pueblo Otrádnoye, militares rusos de la agrupación Séver (Norte) encontraron los cadáveres de al menos tres mercenarios de la legión extranjera de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los cuales fueron identificados por los documentos que portaban.

Entre los documentos se encuentra un pasaporte colombiano y un extracto bancario ucraniano a nombre de Wilfredo Martínez Almeida, de 46 años; un permiso de conducir del estado de Oregón a nombre de William Francis McGrath, así como un permiso de circulación polaco a nombre de Grzegorz Rafal Wasilewski. Hasta la fecha se desconoce su función militar, la hora y las circunstancias de su muerte.

??RT tiene en su poder documentos de mercenarios del Ejército de Ucrania procedentes de EE.UU., Polonia y Colombia que fueron eliminados en la provincia de Járkovhttps://t.co/yxRv0KX4Lx pic.twitter.com/I2URBZJr9x — RT en Español (@ActualidadRT) October 11, 2025

Una fuente consultada por TASS también afirmó que el mando ucraniano tuvo que «comprometer por completo a las unidades de la legión extranjera desde su base permanente en Járkov» ante el avance ruso. Añadió que se había «confirmado la eliminación de mercenarios extranjeros en toda la sección norte del frente».

Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que los mercenarios occidentales y las armas suministradas a Kiev son objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas rusas.

En septiembre del año pasado, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que el número creciente de muertes entre los militares extranjeros que luchan del lado ucraniano confirma el hecho de que Occidente «está metido hasta el cuello» en el conflicto contra Moscú.

Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia informa frecuentemente de la eliminación de combatientes occidentales. (Información RT).