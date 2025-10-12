Invías adjudicó contratos por $27 mil millones para modernizar el corredor Honda–Guaduas–Villeta y fortalecer la conexión entre Cundinamarca y Tolima

–Los contratos de obra e interventoría integral para la gestión, operación y mantenimiento del corredor Honda–Guaduas–Villeta, una vía clave para la conexión entre Cundinamarca y Tolima, adjudicó el Instituto Nacional de Vías (Invías) con una inversión total cercana a los 27 mil millones de pesos.

El proceso, que contó con la participación de ocho proponentes, se desarrolló bajo principios de transparencia y pluralidad. El contrato de obra fue otorgado al Consorcio Conycon GVI, conformado por Construcciones y Tractores S.A.S. (90%) y Conyvías S.A.S. (10%), por un valor de $24.450 millones y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por su parte, la interventoría integral del proyecto estará a cargo del Consorcio RCT, integrado por Ingeco Ingeniería de Construcciones S.A.S. (10%) e Ingeniería de Proyectos S.A.S. (90%), dentro del proceso CMA-DEO-SGI-012-2025, con un valor de $2.549.998.560. Esta supervisión garantizará el cumplimiento técnico, ambiental, financiero y social de la obra.

El proyecto comprende la gestión vial integral de la carretera Honda–Guaduas–Villeta (ruta 5008) y la variante Honda–Puerto Bogotá (ruta 5007), así como el tramo El Korán–Guaduas (ruta 5008B), mejorando la seguridad vial y la eficiencia del transporte entre ambos departamentos.

Con esta adjudicación, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización de la red vial nacional y el fortalecimiento de la movilidad segura y eficiente en beneficio de las regiones del país.