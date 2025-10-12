    • Internacional

    Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto

    –Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, alcanzado el jueves pasado. Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona fronteriza de Rafah, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

    El medio, próximo a los servicios secretos del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos cuatrocientos camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza. También subrayó que se trata de «la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis», y aseguró que, además de los que entrarán hoy, «colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo» en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

    Se llegará a los 600 camiones diarios

    Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos. Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

    El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE. UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes. A partir de entonces, el grupo islamista radical Hamás, considerado una organización terrorista por Israel y otros países, incluido EE. UU. o Alemania, dispondría de tres días para devolver todos los rehenes israelíes retenidos que continúan con vida, entrega prevista para el lunes. (Información DW).

