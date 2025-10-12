Israel afirma que liberación de los rehenes comenzará el lunes

–El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, afirmó a las familias de las 20 personas en poder del movimiento islamista palestino Hamás que estima que su «proceso de liberación» comenzará en la mañana de este lunes 13 de octubre.

«Se han completado los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos en la Franja de Gaza, en el campamento de Reim, en los hospitales y, en general, en los sistemas gubernamentales», afirmó Hirsch en un mensaje al que tuvo acceso la agencia efe y que fue enviado a las familias este sábado.

Acerca de los fallecidos (unos 28), indicó que se han completado los preparativos para su repatriación y que serán trasladados «de forma respetuosa» al Instituto de Medicina Forense para llevar a cabo su identificación.

Ante la posibilidad de que no todos los fallecidos puedan ser localizados en un primer momento, explicó que un grupo de trabajo internacional comenzará a trabajar para hacerlo.

«Exigimos, esperamos y trabajamos para que Hamás, con la asistencia de la fuerza internacional, haga el máximo esfuerzo para cumplir la misión y repatriar a todos los secuestrados fallecidos a las tumbas de Israel», añadío.

Hirsch aseguró que para la operación de liberación existe una «estrecha coordinación con la Cruz Roja, los equipos de negociación y coordinación de los países mediadores», así como «un contacto continuo con numerosos países y otras entidades internacionales».

El acuerdo al que llegaron Israel y Hamás, que será firmado formalmente en una ceremonia en Egipto el propio lunes, establece que una vez que empieza el alto el fuego, lo que ocurrió este sábado a mediodía, hay un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberen a los rehenes en Gaza y para que las autoridades israelíes hagan lo mismo con unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte del grupo islamista palestino Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables. (Información DW).