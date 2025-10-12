Mejorarán condiciones laborales y de seguridad del cuerpo de custodia y funcionarios de centros de reclusión

–Los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Justicia, Eduardo Montealegre, y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, lideraron un encuentro con más de 40 representantes y voceros de los sindicatos para analizar los recientes casos de violencia en contra de los guardianes de cárceles en cuatro regiones del país.

De acuerdo con el ministro del Interior, el Gobierno continuará “acompañando la construcción de una hoja de ruta conjunta que garantice la protección y el bienestar de los guardianes del Inpec”.

Por su parte, Miryam Jiménez, representante de Asonalpencad (sindicato del Inpec), destacó que en el encuentro se logró avanzar significativamente y añadió que “vemos la voluntad política del Gobierno nacional para sacar todos los procesos adelante. Confiamos en el Gobierno del Cambio y, por eso, vamos a avanzar mucho más”.

En el encuentro, los representantes del Gobierno y de los funcionarios del Inpec analizaron las hipótesis sobre el posible origen de los ataques.

De hecho, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (USO), Fabio Arias, aseguró que en la reunión se resolvieron problemas importantes y significativos para los trabajadores del Inpec, “especialmente las posibilidades reales de atender los graves problemas de seguridad que les han costado la vida a muchos de estos servidores públicos. Se desarrollarán una serie de diálogos para hacerle seguimiento a las cuestiones que se han acordado, especialmente a la política criminal y penitenciaria, una política pública que vaya al fondo de la problemática”, indicó.