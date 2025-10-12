Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Culona

Día 5213 – Noche

Paisita

Día 4732 – La 5ta 3 – Noche

Chontico

Día 1211 – La 5ta 3 – Noche

Sinuano

Día 7606 – La 5ta 1 – Noche

Cash Three

Día 189 – Noche

Play Four

Día 6453 – Noche

Caribeña

Día 1497 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 5067 – La 5ta 7 – Noche

Antioqueñita

Día 9552 – La 5ta 9 – Tarde 1416 – La 5ta 7