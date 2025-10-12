Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 5213 – Noche
Paisita
Día 4732 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 1211 – La 5ta 3 – Noche
Sinuano
Día 7606 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 189 – Noche
Play Four
Día 6453 – Noche
Caribeña
Día 1497 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5067 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 9552 – La 5ta 9 – Tarde 1416 – La 5ta 7