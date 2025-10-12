    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este domingo 12 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 12 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 5213 – Noche

    Paisita
    Día 4732 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 1211 – La 5ta 3 – Noche

    Sinuano
    Día 7606 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 189 – Noche

    Play Four
    Día 6453 – Noche

    Caribeña
    Día 1497 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 5067 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9552 – La 5ta 9 – Tarde 1416 – La 5ta 7

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte