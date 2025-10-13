Bogotá amplía las inscripciones al Fondo de Incentivos Chikaná 2025 hasta el 14 de octubre

Imagen: IDPAC.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), escucha a la ciudadanía y amplía el plazo de inscripciones para el Fondo de Incentivos Chikaná 2025, “Uno al lado del otro”, hasta el 14 de octubre de 2025.

“Este Fondo se ha creado con el fin de brindar autonomía y fortalecimiento a las Organizaciones Sociales, Instancias de Participación y Juntas de Acción Comunal en Bogotá, quienes son el motor que transforma una nueva ciudad desde los territorios”, aseguró María Ximena Morales Trujillo, directora del Instituto.

Morales Trujillo, también recordó a la ciudadanía que quienes quieran postularse a esta iniciativa, debe estar caracterizados en la Ruta de Fortalecimiento del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y haber cumplido por lo menos el 55 por ciento de la misma.

Con una inversión de 2.861 quinientos millones de pesos, representados en 689 incentivos, el Fondo está dirigido a Organizaciones Sociales, Medios de Comunicación Comunitaria y Alternativa, Mujeres, sectores sociales LGBTI, Jóvenes, Organizaciones Étnicas, Juntas de Acción Comunal e Instancias de Participación, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, ampliar su alcance operativo y potenciar su incidencia en los territorios.

Desde el lanzamiento de la convocatoria, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) ha recorrido las veinte localidades de Bogotá adelantando procesos de caracterización, consolidando la Ruta de Fortalecimiento y acompañando las inscripciones de Organizaciones Sociales e Instancias de Participación que quieren sumarse a este proceso.

De esta manera, el IDPAC, a través del Fondo de Incentivos Chikaná reafirma su papel como un mecanismo de fomento y fortalecimiento organizativo, orientado a apoyar a quienes promueven la democracia, la inclusión, la convivencia y la transformación social en Bogotá.

Quienes se interesen podrán inscribirse hasta el 14 de octubre de 2025 en: www.participacionbogota.gov.co/chikana

Si tiene dudas o comentarios, comuníquese a las siguientes líneas de atención de WhatsApp:

Organizaciones Sociales: 320 477 3843.

Instancias de Participación: 311 441 2063

Chikaná es participación, autonomía, desarrollo y transformación de Bogotá desde los territorios.