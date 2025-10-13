    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 14 y miércoles 15 de octubre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 14 y miércoles 15 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Martes 14 de octubre de 2025

    Chapinero

    Quinta Camacho
    De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 9 a la Carrera 13
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Milenta
    De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
    De la Calle 75 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 74D a la Carrera 86A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Bosa

    Laureles
    De la Carrera 80R a la Carrera 81, entre la Calle 75A la Calle 77
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Miércoles 15 de octubre de 2025

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Santa Fe

    La Peña, Los Laches, El Rocío
    De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este
    7:00 a.m.
    27 horas
    Mantenimiento preventivo

    Los Mártires y Santa Fe

    Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés
    De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar
    De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Villemar
    De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21
    10:00 a.m.
    8 horas
    Cambio de Hidrante

    Rafael Uribe Uribe

    Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis
    De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
    De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Barrios Unidos

    La Castellana, Rio Negro
    De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Santa Fe

    Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero
    De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0
    8:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento Correctivo

    Municipio de Mosquera

    Municipio de Mosquera

    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

