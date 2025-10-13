Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 14 y miércoles 15 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 14 y miércoles 15 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Martes 14 de octubre de 2025

—-

Chapinero

Quinta Camacho

De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 9 a la Carrera 13

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa

De la Calle 75 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 74D a la Carrera 86A

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Bosa

Laureles

De la Carrera 80R a la Carrera 81, entre la Calle 75A la Calle 77

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—-

Miércoles 15 de octubre de 2025

—-

Chapinero

Las Acacias

De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Santa Fe

La Peña, Los Laches, El Rocío

De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este

7:00 a.m.

27 horas

Mantenimiento preventivo

Los Mártires y Santa Fe

Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés

De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar

De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Villemar

De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21

10:00 a.m.

8 horas

Cambio de Hidrante

Rafael Uribe Uribe

Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis

De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal

De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos

La Castellana, Rio Negro

De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Santa Fe

Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero

De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0

8:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento Correctivo

Municipio de Mosquera

Municipio de Mosquera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.