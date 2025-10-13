Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 14 y miércoles 15 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 14 y miércoles 15 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—
Martes 14 de octubre de 2025
—-
Chapinero
Quinta Camacho
De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 9 a la Carrera 13
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Milenta
De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
De la Calle 75 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 74D a la Carrera 86A
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Bosa
Laureles
De la Carrera 80R a la Carrera 81, entre la Calle 75A la Calle 77
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
—-
Miércoles 15 de octubre de 2025
—-
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Santa Fe
La Peña, Los Laches, El Rocío
De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este
7:00 a.m.
27 horas
Mantenimiento preventivo
Los Mártires y Santa Fe
Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés
De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar
De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Villemar
De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21
10:00 a.m.
8 horas
Cambio de Hidrante
Rafael Uribe Uribe
Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis
De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
La Castellana, Rio Negro
De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Santa Fe
Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero
De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0
8:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento Correctivo
Municipio de Mosquera
Municipio de Mosquera
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.