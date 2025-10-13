    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este lunes 13 de octubre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 13 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 6884 – Noche

    Paisita
    Día 5432 – La 5ta 5 – Noche

    Chontico
    Día 6962 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 9248 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 323 – Noche

    Play Four
    Día 6877 – Noche

    Caribeña
    Día 1955 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 0657 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8622 – La 5ta 1 – Tarde 2877 – La 5ta 2

    Ariel Cabrera
