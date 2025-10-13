Resultados de las loterías y chances de este lunes 13 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 13 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 6884 – Noche
Paisita
Día 5432 – La 5ta 5 – Noche
Chontico
Día 6962 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 9248 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 323 – Noche
Play Four
Día 6877 – Noche
Caribeña
Día 1955 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 0657 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 8622 – La 5ta 1 – Tarde 2877 – La 5ta 2