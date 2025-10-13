Cortes de luz en Bogotá para este lunes festivo 13 de octubre de 2025

Foto: Enel Colombia

Este lunes 13 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el lunes 13 de octubre de 2025

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a. m. hasta la 5:30 p. m. De la carrera 73 a la carrera 74 entre la calle 80 a la calle 82. Barrio El Minuto de Dios.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: