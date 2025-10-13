Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 13 de octubre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 13 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.