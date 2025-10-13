    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 13 de octubre de 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Foto panorámica de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 13 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    En la madrugada, se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

    En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.

    Diana Becerra
