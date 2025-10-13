No se pierda la Ciclovía bogotana de este 13 de octubre

Foto: IDRD

Por ello, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 13 de octubre de 2025. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Este lunes festivo 13 de octubre, hay suspensión de tramos de la Ciclovía de Bogotá por implosión de puentes av. Américas con calle 13

Estos son los tramos que estarán cerrados de manera temporal:

Tramo Ciclovía de Bogotá en la calle 44 por carrera 50

Las personas que participan en la Ciclovía de Bogotá podrán continuar hacia el sur por la cicloruta de la calzada occidental de la carrera 50 hasta la calle 24, donde encontrarán conectividad tanto al oriente como al occidente, según su destino. También podrán hacer retorno sobre la calle 44 y tomar conexión por la carrera 60 hacia el norte o el sur, en los trazados habituales de la Ciclovía que operarán con normalidad.

Tramo Ciclovía de Bogotá en la carrera 50 por calle Tercera

Los usuarios de la Ciclovía de Bogotá podrán desplazarse hacia el norte por la cicloruta de la carrera 50 y conectar al oriente por la cicloruta del separador central de la calle Sexta. Otra opción es retornar sobre la carrera 50 y buscar conectividad al oriente por la diagonal 16 sur o al occidente por la calle 39 sur, igualmente sobre trazados habituales de la Ciclovía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

El lunes 13 de octubre en el punto de la:

Avenida Córdoba con calle 116

Ciclopaseo a ciegas

Tendremos una experiencia diferente para disfrutar de la bicicleta en la Ciclovía.

El lunes 13 de octubre en:

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta.

El lunes 13 de octubre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este lunes 13 de octubre, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en: