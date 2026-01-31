Mujer fue sorprendida cuando pretendía ingresar marihuana oculta en huevos a las celdas de una estación de Policía en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, uniformados de la Policía de Bogotá de la Estación de Usme, lograron la captura de una mujer de 61 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según las autoridades, esta mujer pretendía ingresar marihuana oculta en huevos a una de las celdas, durante los horarios de visitas a personas detenidas en este lugar.

Gracias a los diferentes controles que se tienen para el ingreso de alimentos a las personas privadas de la libertad, se pudo constatar, tras una revisión cuidadosa, que uno de estos paquetes contenía unos huevos con alteraciones en su interior. Al verificar el contenido, se encontró marihuana que pretendía ingresar a uno de los capturados en esta estación de policía.

El teniente coronel Norberto Caro, Oficial de Guarnición Policía de Bogotá, explica los hechos ocurridos en estas palabras:

“En las últimas horas, en la estación de policía de Usme se logra la captura de una mujer quien pretendía visitar a un ciudadano privado de la libertad llevándole un alimento. En este caso eran unos huevos que al interior contenían una sustancia con características similares a la marihuana. Gracias a los controles que se tienen en este lugar, se logra detectar dicho elemento, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos”.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.