Rehenes israelíes comenzaron a ser liberados por Hamás y presos palestinos excarcelados por Israel

–En el marco de la implementación de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás ha comenzado a liberar a rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 y retenidos desde entonces en la Franja de Gaza. A su turno, Israel inició la excarcelación de palestinos.

En vísperas del inicio del proceso, el grupo palestino publicó una lista de 20 rehenes vivos israelíes a los que planea liberar este lunes.

Hamas libera a los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. pic.twitter.com/aHngqrCxrq — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 13, 2025

Empieza el proceso de liberación de los rehenes isralíes En las imágenes, buses y vehículos de la Cruz Roja en Gaza https://t.co/DLr8EHQGWa pic.twitter.com/GQhkSd3JkH — Sepa Más (@Sepa_mass) October 13, 2025

El primer grupo incluyó a siete personas.

?? Imágenes del momento en que los rehenes israelíes cruzaron al territorio de Israel, publicadas por las FDI pic.twitter.com/sbIXT5mgvB — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2025

Se informó que Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal fueron entregados a los representantes de la Cruz Roja.

Más de dos horas después, se reportó que Hamás les entregó a los representantes de la Cruz Roja otro grupo de rehenes israelíes que incluye a 13 personas.

Miles de personas de Gaza reciben a los rehenes palestinos liberados de las cárceles israelíes. pic.twitter.com/eEB96vKvUR — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 13, 2025

La llegada de los rehenes palestinos a la Franja de Gaza tras ser liberados hoy. pic.twitter.com/rNTf12X4HR — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 13, 2025

El alto el fuego con Israel entró en vigor al mediodía del viernes 10 de octubre (hora local), con las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose a las líneas de despliegue acordadas en el enclave palestino. A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Bajo lo acordado, Tel Aviv debe liberar a cambio a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente. Para los miembros de Hamás que acepten deponer las armas, está prevista una amnistía. (Información RT).