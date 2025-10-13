Líderes mundiales firman el acuerdo de paz de Gaza; «Han hecho falta 3.000 años para llegar hasta aquí, ¿pueden creerlo?, afirma Trump

–(Foto captura de video @WhiteHouse). Donald Trump y otros líderes mundiales firmaron este lunes el acuerdo sobre el fin de hostilidades en la Franja de Gaza durante la cumbre de paz celebrado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

El presidente estadounidense fue el primero en firmar los documentos, seguido por su homólogo egipcio, Abdulfatah al Sisi, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes participaron en la mediación de las negociaciones entre Hamás e Israel.

HISTORIC MOMENT. President Donald J. Trump, alongside the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey, signs the Gaza Peace Plan for peace in the Middle East. pic.twitter.com/depaxQO8g2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

«Han hecho falta 3.000 años para llegar hasta aquí, ¿pueden creerlo? Y va a durar», manifestó Trump mientras firmaba el acuerdo. En este contexto, el líder estadounidense aseguró que «siempre se ha dicho que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, pero eso no va a suceder».

Trump comentó la firma del tratado de paz para Gaza en Egipto https://t.co/2iYSxsF4bo Durante la firma del acuerdo para el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza, Donald Trump señaló que se habían necesitado 3.000 años para llegar a este momento. pic.twitter.com/r24CGISJGW — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2025

El 10 de octubre, entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en el marco de la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump.

A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como entregar los cuerpos de los fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Este 13 de octubre, Hamás liberó a los rehenes. El primer grupo incluyó a siete personas y el segundo, a 13. (Información RT).