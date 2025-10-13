Terminó construcción de subestructura en primeros 8 km de viaducto entre el Patio Taller y av. Boyacá

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Terminó la construcción de la subestructura o parte inferior del viaducto que soporta la vía por donde circularán los trenes, entre el patio taller y la av. Boyacá, lo que permitirá habilitar, a partir del 10 de octubre, dos carriles por sentido en la av. Villavicencio entre la av. Ciudad de Cali y la carrera 81G.

En este mismo sector, continuaremos con las obras correspondientes a la superestructura del viaducto, por lo que será necesario mantener el cierre del separador central y de un carril por sentido en la av. Villavicencio entre la av. Ciudad de Cali y la carrera 81G.

Se seguirá implementando el contraflujo desde la avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 82A, entre las 10:00 p. m. a 4:00 a. m., entre semana y los fines de semana será desde el sábado a las 2:00 p. m. hasta el lunes a las 5:00 a. m.

Flujo vehicular entre semana, en horario diurno:

Flujo vehicular en horario nocturno y los fines de semana desde el sábado a las 2:00 p. m.:

Finalmente, los ciudadanos que tengan inquietudes sobre el desarrollo de la obra en este punto de la ciudad tendrán la posibilidad de contactarse a través de los siguientes canales: