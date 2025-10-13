Bogotá ya cuenta con 132 y avanza hacia la meta de los 165 comedores comunitarios

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

Bogotá cada vez está más cerca de la meta de llegar a los 165 comedores comunitarios a través del programa Bogotá Sin Hambre 2.0. Con la apertura de un nuevo espacio en Usme, la ciudad completa 132 comedores.

El nuevo comedor Alaska cuenta con 200 cupos para brindar atención alimentaria a las personas más vulnerables de la localidad. Ubicado en la carrera Quinta A #67A sur -29, esta unidad operativa se convierte en el número 18 inaugurado en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en la carrera de los 21K contra el hambre.

Alaska fue ubicado en una zona priorizada por la estrategia Transformaciones Rurales Integrales (TRI), que busca llegar a los rincones de la localidad para que los servicios de la Secretaría de Integración lleguen a los más necesitados. Dos, de los tres comedores nuevos en Usme (Bolonia y Alaska), se encuentran en zonas del borde rural que han contribuido al acceso a servicios sociales, apoyo alimentario y la participación de las comunidades que habitan en zonas de difícil acceso.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social manifestó: “Queremos que esto, además de ser un espacio donde ustedes vienen a comer, sea un espacio de socialización y de aprendizaje. Queremos demostrarles a ustedes que queremos estar cerca y conectarlos a nuestros servicios sociales. Para nosotros trabajar en el sector urbano y rural es muy importante y es una prioridad”.

De los nuevos beneficiarios, el 15 % se encuentran en pobreza extrema (29 personas en Sisbén A1-A5), un 50 % en pobreza moderada (99 personas en Sisbén B1-B7), el 33 % presentan inseguridad alimentaria (66 personas en Sisbén C1-C9) y un 2 % habitan en pagadiarios o son habitantes de calle (cuatro personas).

Actualmente, 73 beneficiarios tienen entre 18 y 59 años (37 %); 44 son mayores de 60 años (22 %), 40 son niños y niñas de 6 a 12 años (20 %), 29 adolescentes (15 %) y 12 son niños y niñas menores de 5 años (6 %). Nueve personas tienen algún tipo de discapacidad (5 %) y una es víctima del conflicto armado (1 %).

Asimismo, existe alta participación de niñas, niños y adolescentes, (81 de los 200 beneficiarios), de ellos, 15 están en primera infancia, 50 % más que el promedio distrital que asiste a los comedores en esta franja etaria, lo que conlleva a que a través de la estrategia de la Mano Contigo, el equipo de Ciudad Niñez de la Subdirección para la Infancia socialice la oferta e inscripción a servicios de primera infancia de niños que asisten a este y los demás comedores ubicados en todo el territorio distrital.

Con el comedor Alaska, la localidad de Usme cuenta con 14 unidades donde se brinda una comida caliente y nutritiva (Virrey Chuniza, La Fiscala, Juan José Rondón, Barranquillita, Lorenzo Alcantuz, El Líbano, San Luis Tenerife, Semillas de Antaño, Villa Rosita, Villa Alemania, Charalá, Bolonia, El Bosque, Usme y Alaska), con un total de 4.700 cupos.

De estos 14 comedores, tre corresponden a la ampliación de cobertura realizada en 2025, con capacidad para atender 900 personas y ubicados en sectores catastrales con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria y pobreza.

Con los comedores inaugurados en esta ronda se llega a 1.250 cupos nuevos más, llegando a 38.500 en total en la red de comedores comunitarios. En estos espacios hay un servicio de alta calidad nutricional con el suministro de alimentación segura, acciones complementarias de vigilancia nutricional, promoción de prácticas de alimentación saludables y el fortalecimiento a través de espacios de encuentro y socialización para la construcción de tejido comunitario entre los participantes.