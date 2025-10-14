    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 15 y jueves 16 de octubre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 15 y jueves 16 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Miércoles 15 de octubre de 2025

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Santa Fe

    La Peña, Los Laches, El Rocío
    De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este
    7:00 a.m.
    27 horas
    Mantenimiento preventivo

    Los Mártires y Santa Fe

    Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés
    De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar
    De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Villemar
    De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21
    10:00 a.m.
    8 horas
    Cambio de Hidrante

    Rafael Uribe Uribe

    Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis
    De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
    De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Barrios Unidos

    La Castellana, Rio Negro
    De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Santa Fe

    Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero
    De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0
    8:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento Correctivo

    Municipio de Mosquera

    Municipio de Mosquera

    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Jueves 16 de octubre de 2025

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates y cambio de válvulas

    Fontibón

    San Pablo Jericó
    De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón
    De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal

    Los Libertadores
    De la Diagonal 72 a la Diagonal 50 Sur, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 8 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Carbonel
    De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 64B Sur a la Calle 73G Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Soacha

    El Sol , Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales
    De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este
    De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12B
    De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Santa Barbara, La Calleja, Country Club
    De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17A hasta la Autopista Norte
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

