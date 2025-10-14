Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 15 y jueves 16 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 15 y jueves 16 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—-
Miércoles 15 de octubre de 2025
—-
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 65, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Santa Fe
La Peña, Los Laches, El Rocío
De la Calle 1 a la Calle 9B, entre la Carrera 9 Este a la Carrera 13 Este
7:00 a.m.
27 horas
Mantenimiento preventivo
Los Mártires y Santa Fe
Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés
De la Calle 9 a la Calle 13, entre la Carrera 10 a la Carrera 17
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar
De la Carrera 96 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Villemar
De la Carrera 96 a la Carrera 96C, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 21
10:00 a.m.
8 horas
Cambio de Hidrante
Rafael Uribe Uribe
Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis
De la Calle 32A Bis Sura la Calle 39A Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 13A
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Barrios Unidos
La Castellana, Rio Negro
De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Santa Fe
Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero
De la Calle 37A hasta la Calle 51, entre la Transversal 2A Este a la Carrera 0
8:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento Correctivo
Municipio de Mosquera
Municipio de Mosquera
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
—–
Jueves 16 de octubre de 2025
—–
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates y cambio de válvulas
Fontibón
San Pablo Jericó
De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón
De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Los Libertadores
De la Diagonal 72 a la Diagonal 50 Sur, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 8 Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Carbonel
De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 64B Sur a la Calle 73G Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Soacha
El Sol , Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales
De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este
De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12B
De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Santa Barbara, La Calleja, Country Club
De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17A hasta la Autopista Norte
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.