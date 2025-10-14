Cortes de luz este miércoles 15 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Cota y Zipaquirá

-–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 15 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota y Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Castellana. De la calle 98 a calle 100 entre carrera 47 a carrera 49 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Antiguo Country. De la calle 86 a la carrera 88 entre calle 15 a calle 17- Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 87 a calle 92 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 85 a calle 87 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Arborizadora Alta I. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 30 a carrera 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Bella Flor. De la calle 72 Sur a calle 74 Sur entre carrera 26 a carrera 28 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la calle 77 a calle 80 entre carrera 70 a carrera 72 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 2:30 p. m.

Barrio Las Ferias Occidental. De la calle 77 a calle 79 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 2:45 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Santa Fe. De la calle 21 a calle 25 entre carrera 16 a carrera 19 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 39 a carrera 42 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Santa Rita de Suba. De la calle 137 a calle 140 entre carrera 150 a carrera 152 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha – Comuna 3,Cundinamarca

Barrio Ciudad Verde. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 28 a calle 37 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Portal del Nogal. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 28 a carrera 30 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Zipaquirá, en Cundinamarca

Barrio La Esperanza, carrera 26 a carrera 28 entre calle 4 a calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cota, en Cundinamarca

De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 4 a calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.