Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el martes octubre 14, 2025

-Dólar TRM $ 3,933.31 (vigente 15 de octubre)
-Euro $ 4,533.90
-Bitcoin US$ 112.925,50

Tasa de Interés
-DTF: 8,67%
-UVR: $ 394,98
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,98
-Petróleo Brent US$ 58,56