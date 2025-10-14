    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,933.31 (vigente 15 de octubre)
    -Euro $ 4,533.90
    -Bitcoin US$ 112.925,50

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,67%
    -UVR: $ 394,98
    -Tasa de Usura 24,36%
    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,98
    -Petróleo Brent US$ 58,56

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte