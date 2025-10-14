Tunjuelito refuerza monitoreo y atención ante fuertes lluvias del fin de semana

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito ha estado en monitoreo permanente junto con todas las entidades distritales y de emergencia, debido a los fuertes aguaceros registrados durante el fin de semana.

En la tarde de este lunes festivo se presentaron encharcamientos en algunos barrios de la localidad, así como un aumento del 40% en los niveles de la quebrada Chihuza y del río Tunjuelo, los cuales continúan en incremento debido a las constantes lluvias.

Las autoridades locales continúan realizando recorridos y seguimiento a los puntos más afectados, en articulación con los organismos de socorro, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

“Seguimos en total monitoreo junto a todas las entidades y pedimos a los habitantes que estén atentos a las indicaciones de las autoridades para salvaguardar su seguridad”, afirmó Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito.

Desde la Alcaldía Local de Tunjuelito hacen un llamado a los habitantes para que permanezcan atentos a las recomendaciones y solicitudes de las entidades oficiales, y reporten de inmediato cualquier situación de riesgo.