Pilas con los cortes de agua en Bogotá, Mosquera, Soacha y La Calera del 14 al 17 de octubre de 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá y en los municipios aledaños de Mosquera, Soacha y La Calera en Cundinamarca, programados durante la semana del 14 al 17 de octubre de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 14 al 17 de octubre de 2025

Martes 14 de octubre de 2025

Localidad de Chapinero

Quinta Camacho. De la calle 72 a la calle 67, entre la carrera 9 a la carrera 13. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la Transversal 53 a la Avenida carrera 68, entre la Avenida calle 26 Sur a la Avenida calle 8 Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa. De la calle 75 Sur a la calle 62 Sur, entre la carrera 74D a la carrera 86A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Laureles. De la carrera 80R a la carrera 81, entre la calle 75A a la calle 77. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Miércoles 15 de octubre de 2025

Localidad de Chapinero

Las Acacias. De la calle 70 a la calle 65, entre la carrera 2 Este a la carrera 1. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Santa Fe

La Peña, Los Laches, El Rocío. De la calle 1 a la calle 9B, entre la carrera 9 Este a la carrera 13 Este. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidades de Los Mártires y Santa Fe

Voto Nacional, La Capuchina, Santa Inés. De la calle 9 a la calle 13, entre la carrera 10 a la carrera 17. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Fontibón

Guadual Fontibón, Fontibón Valparaíso, Villemar. De la carrera 96 a la carrera 107, entre la Diagonal 16 a la calle 17. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Villemar. De la carrera 96 a la carrera 96C, entre la calle 17 a la Avenida calle 21. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Granjas de Santa Sofía, Hospital San Carlos, La Resurrección, La Resurrección I, San Luis. De la calle 32A Bis Sur a la calle 39A Sur, entre la carrera 10 a la carrera 13A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal. De la calle 6 a la calle 6D, entre la carrera 86 a la carrera 96. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana, Río Negro. De la carrera 45 a la Transversal 60C, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Santa Fe

Pardo Rubio, Villa Anita, Calderón Tejada, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Siberia Central, Siberia Rural, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, estación de Policía Chapinero. De la calle 37A hasta la calle 51, entre la Transversal 2A Este a la carrera 0. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Jueves 16 de octubre de 2025

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la Avenida calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la carrera 37 a la Avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la Avenida calle 8 Sur a la calle 26 Sur, entre la Avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur. De la Avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 71D a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates y cambio de válvulas.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 116 a la carrera 129, entre la calle 17 a la Avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos del Sur, Guiparma, El Playón. De la calle 37 Sur a la calle 49B Bis Sur, entre la carrera 11A a la Transversal 5J. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores. De la Diagonal 72 a la Diagonal 50 Sur, entre la carrera 15 Este a la carrera 8 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Bosa

Carbonel. De la carrera 77G a la Transversal 79D, entre la calle 64B Sur a la calle 73G Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales.

De la calle 12B a la calle 22, entre la carrera 4 a la carrera 9 Este.

De la carrera 5A Este a la carrera 9 Este, entre la calle 7A a la calle 12B.

De la calle 22 a la calle 22B, entre la carrera 6 Este a la carrera 10 Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara, La calleja, Country Club. De la calle 116 a la calle 135, entre la Transversal 17A hasta la Autopista Norte. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Viernes 17 de octubre de 2025

Municipio de La Calera, en Cundinamarca

Municipio de La Calera. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: