Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025
Foto: Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 14 al 17 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025
Martes 14 de octubre 2025
- 7:00 a. m. – Plantón: Estudiantes Universidad Externado
Universidad Externado de Colombia
Convoca: sector universitario
- 10:00 a. m. – Plantón: En defensa de las reformas sociales
Corte Constitucional
Convoca: CUT
Miércoles 15 de octubre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”
- Plaza de Bolívar
- Convoca: Secretaría Distrital de Salud
Jueves 16 de octubre 2025
- 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38
Plaza de Bolívar
Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.
- 2:30 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana
Plaza de la Democracia
Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ
- Por confirmar – Evento cultural con reivindicaciones: Acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión
Plaza de Bolívar
Convoca: Bordanzas por las memorias
Viernes 17 de octubre 2025
- 9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación
Plaza de Bolívar
Convoca: Pacto Histórico MAIS
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá
Parque de los Periodistas
Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida
- 3:00 p. m. – Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá
Parque El Renacimiento
Convoca: Polo Democrático Alternativo
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.