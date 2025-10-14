    • Bogotá

    Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En la foto gestores de diálogo acompañando las marchas Foto: Secretaría de Gobierno

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 14 al 17 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025

    Martes 14 de octubre 2025

    •  7:00 a. m. – Plantón: Estudiantes Universidad Externado
      Universidad Externado de Colombia
      Convoca: sector universitario
    • 10:00 a. m. – Plantón: En defensa de las reformas sociales
      Corte Constitucional
      Convoca: CUT

    Miércoles 15 de octubre 2025

    • 10:00 a. m. – Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”
    • Plaza de Bolívar
    • Convoca: Secretaría Distrital de Salud

    Jueves 16 de octubre 2025

    • 2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.
    • 2:30 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana
      Plaza de la Democracia
      Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ
    • Por confirmar – Evento cultural con reivindicaciones: Acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Bordanzas por las memorias

    Viernes 17 de octubre 2025

    •  9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Pacto Histórico MAIS
    •  10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá
      Parque de los Periodistas
      Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida
    • 3:00 p. m. – Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá
      Parque El Renacimiento
      Convoca: Polo Democrático Alternativo

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

