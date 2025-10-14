Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 14 al 17 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 14 al 17 de octubre de 2025

Martes 14 de octubre 2025

7:00 a. m. – Plantón: Estudiantes Universidad Externado

Universidad Externado de Colombia

Convoca: sector universitario

Corte Constitucional

Convoca: CUT

Miércoles 15 de octubre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal”

Plaza de Bolívar

Convoca: Secretaría Distrital de Salud

Jueves 16 de octubre 2025

2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38

Plaza de Bolívar

Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.

Plaza de la Democracia

Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ

Plaza de Bolívar

Convoca: Bordanzas por las memorias

Viernes 17 de octubre 2025

9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación

Plaza de Bolívar

Convoca: Pacto Histórico MAIS

Parque de los Periodistas

Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida

Parque El Renacimiento

Convoca: Polo Democrático Alternativo

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá