Procurador advierte sobre riesgo de vulneración de la libertad de prensa por parte de la Comisión Reguladora de Comunicaciones

–La Procuraduría General de la Nación advirtió este martes a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que “persisten elementos susceptibles de comprometer la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación” con el oficio enviado a varios medios el pasado viernes, en los que exigió información sobre “contenidos, periodísticos y noticiosos”.

Al confirmar que abrió una actuación preventiva para evaluar “la legalidad y alcance constitucional del requerimiento de información a medios de comunicación por parte de la CRC”, la Procuraduría observó que dicha solicitud “podría comprometer la reserva de fuentes, la confidencialidad de deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución y por jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-1177/01, T-391/07 y T-219/21)”.

En el documento enviado a la CRC la Procuraduría advirtió también que “el comunicado (emitido posterior a hacer los requerimientos) no revoca el requerimiento inicial ni aclara expresamente el carácter voluntario o vinculante de la información solicitada, lo cual mantiene un riesgo potencial de afectación a la libertad de prensa, a la reserva profesional del periodista y al derecho de los medios a la confidencialidad de sus procesos internos”.

De hecho, la comunicación también observa que la CRC “no cuenta con facultades expresas para requerir información interna de los medios sobre sus decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones”.

El Procurador General, Gregorio Eljach, ya se pronunció el pasado sábado sobre el tema cuándo expreso a través de una declaración pública, que como jefe del Ministerio Público no va a permitir que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas violatorias de la libertad de prensa y de la libertad de empresa.

“No Permitirá el Procurador que se atente contra este sagrado principio que se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”, afirmó el Procurador.