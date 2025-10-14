Expresidente César Gaviria denuncia estratagema de Petro para impedir extradición de cabecillas del «tren de Aragua» para involucrarlos en la «paz total»

–El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, emitió una declaración en la cual advierte que el gobierno de Gustavo Petro está fraguando una estratagema para impedir la extradición de cabecillas de la organización criminal conocida como el tren de Aragua actualmente detenidos en la cárcel de La Picota.

«Ésta consistiría en incluir a la organización venezolana, con tentáculos en Colombia y en otros países de América Latina, dentro de La Paz Total, so pretexto de que sus jefes en Colombia así lo solicitaron en una carta que acaba de ser conocida».

Añade que «con ello se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas quienes, según informaciones de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir estas extradiciones por parte del gobierno.

Gaviria afirma que «esto confirmaría que la Paz Total, lejos de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del territorio nacional, se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del Presidente Petro».

El exmandatario liberal recuerda que en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Petro intentó justificar las actividades criminales del Tren de Aragua como una consecuencia del bloqueo a la Venezuela de Maduro» y subraya: «¡Qué despropósito! ¡Qué error monumental!»

Gaviria señala que el tren de Aragua no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. «Es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez. Sus actividades criminales no se limitan al narcotráfico. Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas».

Advierte que el Gobierno de los Estados Unidos lo ha declarado organización terrorista. «Es uno de los principales blancos de la nueva política antidrogas anunciada por el gobierno del Presidente Trump, según la cual es necesario usar fuerza militar, no solo policial, contra estos cárteles calificados de «grupos armados no estatales», «combatientes ilegales», cuyas acciones constituyen «un ataque armado contra Estados Unidos.» Dentro de estas acciones se encuentra el narcotráfico que es considerado un acto hostil porque las «drogas ilícitas .podrían utilizarse para asesinar a estadounidenses», precisa.

Agrega que el gobierno del presidente Petro parece seguir sin darse cuenta de las implicaciones de este viraje en la política antinarcóticos de los Estados Unidos. «El y su gobierno se expondrán a las consecuencias, pero debe quedar absolutamente claro que Colombia rechaza la complicidad con las organizaciones criminales y la debilidad del gobierno».

Gaviria subraya que de concretarse el ingreso de cabecillas del tren de Aragua a la Paz Total, «el país entero debe entrar en alerta máxima porque ello significaría que el gobierno ha tomado un rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño a Colombia en beneficio de organizaciones criminales extranjeras de enorme peligrosidad».

Y complementa: «La comunidad internacional sabe que las posiciones que ha adoptado el Presidente Petro en esta y otras materias, en realidad no representan al pueblo colombiano. De hecho, son posiciones en contra del pueblo, indiferentes ante su sufrimiento, obstinadas en provocarles más sufrimiento a los colombianos más pobres y vulnerables que siguen viviendo, con la complacencia del gobierno, a merced de las organizaciones criminales en varias zonas del territorio nacional».

Finalmente, el expresidente Gaviria invita «a todas las fuerzas democráticas a exigir que este gobierno en efecto gobierne en beneficio de los colombianos de bien, y no para favorecer a los delincuentes de las más sanguinarias organizaciones criminales».

El presidente Gustavo Petro le respondió el exmandatario liberal en corto trino, en el cual, se limita a señalar:

«Le hago conocer al ex presidente Cesar Gaviria, que el crimen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que la mafia era provinciana y se encandilaba con Miami o ‘La Catedral’.