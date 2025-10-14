Reglamentación del uso del cannabis y fortalecimiento de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, anuncia Petro tras espaldarazo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a su política de drogas

–Como un «enorme triunfo diplomático» calificó el presidente Petro que Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptara propuesta de Colombia sobre implicaciones de políticas de drogas en los DD.HH.y anunció que sobre esta base reglamentará el uso legal del cannabis para uso no recreativo, y fortalecerá la política de sustitución voluntaria de cultivos

“Esto implica que no se debe bajo una política de drogas, asesinar civiles en aguas internacionales, perjudicar los derechos humanos de consumidores o campesinos productores. Tal el tamaño del triunfo del progresismo colombiano para la humanidad”, precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

Este es uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia. Acaba el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de determinar por resolución, que las políticas públicas sobre drogas tienen implicaciones sobre los derechos humanos. Esto implica que no se debe bajo una… https://t.co/0ob3CExn6p — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

La reacción del mandatario colombiano se dio por la decisión que adoptó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la 60 sesión que se adelanta e Ginebra (Suiza), donde, por consenso, se adoptó la resolución propuesta por Colombia y acompañada por 40 representantes de otras naciones.

La Misión de Colombia en Ginebra, en su cuenta de X, explicó que “la resolución presentada por Colombia reconoce los impactos profundos que tienen las políticas de drogas en derechos como la salud, la vida, la igualdad y la no discriminación, y propone respuestas más humanas y eficaces”,

La resolución ‘Las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos’, fue presentada por Colombia junto a 40 copatrocinadores. «Un paso clave hacia un nuevo paradigma”, precisó la delegación nacional.

Reafirmando los principios promovidos por el presidente Gustavo Petro, la misión enfatizó que “las políticas de drogas no pueden concebirse como guerras. Deben ser enfoques integrales, equilibrados y humanos, guiados por las obligaciones internacionales de derechos humanos. Colombia retira su llamado a la adopción de políticas de drogas con perspectiva de DDHH”.

“Colombia promueve en el Consejo de Derechos Humanos la articulación entre salud pública, desarrollo sostenible y derechos humanos en las políticas de drogas, fortaleciendo la cooperación entre mecanismos de DDHH y la Comisión de Estupefacientes”, indicó.

Finalmente, destacó que el consenso alcanzado en el Consejo de Derechos Humanos «envía un mensaje claro: las políticas de drogas deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales. Colombia agradece el respaldo amplio a esta iniciativa transformadora”.