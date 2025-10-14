Petro confirma acercamientos con clan del golfo y llama al Eln a retomar negociaciones de paz

–El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de la red social X el inicio de «contactos con el clan del golfo, con la intermediación de Catar», e hizo un tácito llamado al Eln a retomar las negociaciones de paz, suspendidas hace nueve meses.

El acercamiento con con el cartel del clan del golfo se produce luego de dos meses de que el mismo jefe del Estado informara la reactivación de las negociaciones con esa estructura criminal, con fuerte presencia en varias regiones del país.

El mandatario ya había recalcado, en su reciente gira por Bruselas, la importancia de la intermediación catarí para avanzar en los diálogos, y de solicitar de manera formal a esa nación ser testigo directo de los avances en las negociaciones.

El presidente Gustavo Petro también envió un claro mensaje al cabecilla y actual negociador del Eln, Israel Ramírez Pineda, conocido con el alias de ‘Pablo Beltrán’, para retomar las negociaciones con ese grupo, después de nueve meses de suspensión.

“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán. Pruebe la paz de Colombia”, dijo en el mensaje publicado en X.

Al final se refirió nuevamente al proceso de intercambio de israelitas retenidos por prisioneros palestinos en cárceles de Israel afirmando que “no sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario”.