Resultados de las loterías y chances de este martes 14 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 14 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2687 – La 5ta 3 – Tarde 6046 – La 5ta 0
Culona
Día 7612 – Noche
Astro Sol
4746 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
3026 – La 5ta 4
Paisita
Día 0679 – La 5ta 8 – Noche 2272
Chontico
Día 4470 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 2559 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 1304 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 589 – Noche
Play Four
Día 2426 – Noche
Samán
Día 6805
Caribeña
Día 5737 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 6619 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 0824 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 0927 – La 5ta 7 – Tarde 6307 – La 5ta 7