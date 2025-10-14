    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 14 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 14 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2687 – La 5ta 3 – Tarde 6046 – La 5ta 0

    Culona
    Día 7612 – Noche

    Astro Sol
    4746 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    3026 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 0679 – La 5ta 8 – Noche 2272

    Chontico
    Día 4470 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 2559 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 1304 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 589 – Noche

    Play Four
    Día 2426 – Noche

    Samán
    Día 6805

    Caribeña
    Día 5737 – La 5ta 9 – Noche

    Motilón
    Tarde 6619 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 0824 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 0927 – La 5ta 7 – Tarde 6307 – La 5ta 7

