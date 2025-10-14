SuperIndustria inició investigación en contra de Tigo, Claro, Movistar y WOM por presuntas prácticas indebidas en proceso de reposición de SIM Cards

–Una investigación administrativa anunció este martes la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de las operadoras móviles Tigo, Claro, Movistar y WOM por supuestamente haber incurrido en presuntas irregularidades en la reasignación de líneas y la validación de identidad de los titulares del servicio, al momento de hacer la reposición de las SIM Cards, lo que podría representarles a cada una de ellas multas de hasta 15.000 SMLMV.

La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la entidad afirmó que identificó que Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), habrían incurrido en las siguientes fallas en la prestación de los servicios de telecomunicaciones:

-No implementar herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios, al momento de realizar el proceso de reposición de la SIM Card.

-No realizar controles periódicos que garantizaran la efectividad de los procesos de seguridad, a pesar de haber conocido posibles vulneraciones en la actividad de reposición.

-No ofrecer respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones ejecutadas, en las que no se habría autorizado previamente el procedimiento por parte de los titulares.

En este caso, las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos no admiten recurso alguno, al ser actos de trámite, y las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho

de defensa y contradicción. Empresas que, de comprobarse las conductas investigadas, podrán verse expuestas a multas de hasta 15.000 SMLMV para cada una de ellas.

El inicio de esta investigación administrativa, en contra de los cuatro operadores móviles más importantes del país, da cuenta del papel de la Superintendencia como garante de los derechos de los usuarios en el sector telecomunicaciones.

En un documento de 2024 elaborado por la Sección de Apoyo a la Conferencia de la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se identificó el SIM Swapping como una de las técnicas para realizar fraudes financieros. EI informe describe que el Intercambio de SIM «consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM, en poder del delincuente.

Esto permite a los delincuentes eludir las protecciones de autentificación de dos factores de los proveedores de servicios financieros, para acceder directamente a una cuenta.»

La UNODC ha identificado las consecuencias negativas de esta práctica para los diferentes actores del sector, entre los cuales se encuentran principalmente, según el organismo internacional, «la víctima, cuya identidad es objeto de

abuso; el proveedor de servicios financieros u otra empresa de la que se sustrae el dinero y, en algunos casos, el proveedor de los bienes o servicios adquiridos con los fondos robados». De ahí la importancia de la identificación y

la toma de medidas eficaces por parte de los operadores y por la autoridad de vigilancia y control.

Las decisiones adoptadas reafirman el compromiso de la SIC del Cambio como autoridad en la materia, para la identificación y detección de prácticas comerciales como la descrita, que estarían afectando los intereses de los

usuarios.