Petro ordena alistamiento del Batallón Colombia instalado en el Sinaí para actuar en reconstrucción de Gaza y garantizar su paz

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, notificó este lunes que «el batallón Colombia en el Sinaí ampliado, debe alistarse para ser parte de la reconstrucción de Gaza y garantizar su paz».

El pronunciamiento lo hizo el mandatario, tras el anuncio que hizo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de participar en una posible misión para garantizar la paz en Gaza. «Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz», afirmó Sánchez.

El presidente Gustavo Petro expresó su seguridad de que los miembros del Ejército Nacional apostado en la Península del Sinaí en Egipto, región desértica ubicada entre África y Asia, «llevarán en alto la bandera de Colombia y de Bolívar como buenos descendientes del ejército Libertador» en la devastada Franja de Gaza.

Además, el mandatario colombiano proclamó: «El estado Palestino es para ya».

El pasado 23 de septiembre, en su cuarta y última intervención como jefe de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Nueva York, propuso conformar “una fuerza armada», pero «para defender la vida del pueblo palestino”.

“La diplomacia ya acabó su papel en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo”, aseguró el mandatario colombiano.

El Batallón Colombia del Ejército Nacional se encuentra en el Sinaí desde el 12 de marzo de 1982, un año después de haber sido creada la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO), creada por un acuerdo entre Egipto e Israel para supervisar el cumplimiento del tratado de paz firmado entre ambos países en 1979, tras los Acuerdos de Camp David, después de que la ONU no pudiera establecer una fuerza de paz debido a la amenaza de veto de la Unión Soviética. Debido a este impasse, Egipto, Israel y Estados Unidos negociaron y establecieron esa fuerza para el mantenimiento de la paz independiente de la ONU. Para ello invitaron a los distintos países a proporcionar contingentes militares para hacer parte de esa fuerza de mantenimiento de la paz para verificar el cumplimiento del tratado.

Así, desde 1982, el Batallón Colombia ha estado presente en la península del Sinaí, participando en la misión de vigilancia de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel. Cada año el personal de esa representación colombiana es renovada.

A propósito de Gaza, el presidente Gustavo Petro, volvió a atacar a su homólogo Donal Trump, por esta declaración que hizo en Egipto en la firma del acuerdo para ponerle fin a la guerra de Israel:

«Netanyahu me llamó muchas veces pidiéndome armas de las que ni siquiera había oído hablar, pero te las conseguimos, ¿verdad? Las usaste muy bien».

Al respecto, el mandatario colombiano preguntó:

«¿Qué es usar muy bien las armas en el caso de Gaza?», respondiéndose:

«Lo que el mundo vio, en directo, fue, que esas armas causaron 200.000 heridos civiles, 70.000 muertos y, entre ellos, 20.000 bebés»

«¿Eso es usar bien las armas?», insistió, para concluir:

«La entrega de armas de varios países a Israel, mientras Netanyahu cometía un genocidio, no es digno de aplauso, no fue eso lo que consiguió la liberación de rehenes de los dos bandos, no da la entrada al cielo, es simple complicidad con un genocidio».