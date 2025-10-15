Así fue el operativo para detener a cinco personas dedicadas a hurtar droguerías en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y en una rápida reacción de uniformados de la Policía de Bogotá, se permitió la detención de cinco personas señaladas de hurtar droguerías y supermercados de pequeña y mediana superficie en la ciudad.

La detención se dio en una persecución luego de que estas personas ingresaran a asaltar una droguería en la Carrera Séptima con calle 52, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con los agentes de Policía de Bogotá, en ese momento de la detención se encontraban patrullando por el sector cuando varias personas los alertaron del hurto que se estaba cometiendo en el establecimiento.

“Un grupo de personas comenzaron con voces de auxilio porque estaban cometiendo el robo. En ese momento que pasamos dijeron que los delincuentes acababan de salir con varias bolsas llenas de productos de dermatología y belleza y que habían huido en un vehículo de color gris”, explicó uno de los policías que participó en el procedimiento.

De inmediato, los uniformados solicitaron apoyo para cerrar el paso del automóvil en el que se movilizaban los sospechosos.

“Nos indicaron que eran varios delincuentes y que estaban armados. Al identificar el carro lo interceptamos, los hicimos descender y procedimos a revisar”, añadió el uniformado.

Durante la requisa, las autoridades hallaron varias armas traumáticas y las bolsas con los productos que minutos antes habían sido sustraídos de la droguería.

Los cinco hombres fueron detenidos y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan cargos por hurto.

Las investigaciones permitieron establecer que esta banda ya había participado en un violento robo a una droguería de cadena en la calle 108 con carrera 15, ocurrido el pasado 29 de agosto.

Además, serían responsables de otros hechos delictivos registrados en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.