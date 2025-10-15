Regresa la Mega Feria de Empleo en Bogotá: hay 15.000 vacantes disponibles este 17 de octubre en Corferias

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Asiste el viernes 17 de octubre de 2025, a la Mega Feria de Empleo con 15.000 vacantes laborales que trae la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Son 150 empresas aliadas que estarán presentes en Corferias en la localidad de Teusaquillo, para conectar con jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres y personas mayores de 50 años que buscan trabajo en Bogotá. ¡Conoce más detalles aquí y agéndate!

La Mega Feria de Empleo es un evento gratuito y requiere inscripción previa, que hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas. Bogotá se prepara para repetir la jornada maratónica de oportunidades laborales que vivió el pasado mes de febrero de 2025 en el Movistar Arena.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. del viernes 17 de octubre, las y los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas disponibles en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística, manufactura, entre otros, además de recibir orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. En algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.

“Esta Mega Feria de Empleo representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señala la secretaria Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), María del Pilar López Uribe.

¿Cómo participar en la Mega Feria de Empleo en Corferias Bogotá este viernes 17 de octubre?

Para participar, las y los interesados podrán inscribirse en la franja horaria que más se ajuste a su disponibilidad. Habrá cuatro turnos durante el día:

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

9:00 a. m. a 11:00 a. m.

11:00 a. m. a 1:00 p. m.

2:00 p. m. a 4:00 p. m.

El registro para asistir a la Mega Feria de Empleo en Corferias, se realiza a través del enlace oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/

Conoce detalles de la Mega Feria de Empleo en Corferias este 17 de octubre de 2025, en la siguiente publicación en la red social Instagram de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Además de la inscripción previa es necesario llevar varias hojas de vida actualizadas y el documento de identidad. Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

La jornada hace parte de las acciones de Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para dinamizar el mercado laboral de la ciudad y seguir posicionando a Bogotá como referente nacional en generación de empleo y formación para el trabajo.