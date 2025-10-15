Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 16 y viernes 17 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 16 y viernes 17 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—–

Jueves 16 de octubre de 2025

—–

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,

De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates y cambio de válvulas

Fontibón

San Pablo Jericó

De la Carrera 116 a la Carrera 129, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de Sur, Guiparma, El Playón

De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Los Libertadores

De la Diagonal 72 a la Diagonal 50 Sur, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 8 Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Carbonel

De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 64B Sur a la Calle 73G Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Soacha

El Sol , Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales

De la Calle 12B a la Calle 22, entre la Carrera 4 a la Carrera 9 Este

De la Carrera 5A Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 7A a la Calle 12B

De la Calle 22 a la Calle 22B, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Santa Barbara, La Calleja, Country Club

De la Calle 116 a la Calle 135, entre la Transversal 17A hasta la Autopista Norte

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

—–

Viernes 17 de octubre de 2025

—–

Municipio de La Calera

Municipio de La Calera

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.